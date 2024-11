Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 26-Jähriger auf offener Straße beraubt.

Im Bereich Waldweg/Johannettental wurde am Mittwochabend (20.11.2024) ein Mann von zwei Unbekannten auf offener Straße beraubt. Der 26-Jährige ging zu Fuß die Straße Johannettental in Richtung Hornsche Straße entlang, als er gegen 21.20 Uhr unvermittelt von zwei vermummten Personen angegriffen wurde. Sie traten den Detmolder und forderten nach ersten Erkenntnissen unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers Wertgegenstände von ihm. Er übergab Bargeld, Handy und Kopfhörer an die Täter, die ihn schlugen und bedrohten. Dem 26-Jährigen gelang es schließlich sich loszureißen und in Richtung Hornsche Straße / Innenstadt zu flüchten. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: ca. 1,90 m groß, schwarze Kleidung, einer sei schlank, der andere habe eine kräftige Statur. Einer der Männer sprach akzentfrei Deutsch. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen des Raubes, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

