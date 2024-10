Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lastenfahrrad gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Im September entwendeten Unbekannte ein schwarzes Lastenfahrrad, welches zur Tatzeitraum am Fahrradkäfig auf dem Hochschulgelände am Weinberghof abgestellt war. Besonders auffällig ist der am Fahrrad angebrachte Kasten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Wer hat das gestohlene Fahrrad im Stadtgebiet von Nordhausen oder in der Umgebung gesehen? Wem wurde das Rad möglicherweise zum Kauf angeboten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0269192

