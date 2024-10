Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Zaun kollidiert

Teistungen (ots)

Am Montag befuhr ein Autofahrer gegen 19.50 Uhr die Burgstraße in Teistungen, als er von der Fahrbahn abkam und mit einem Zaun kollidierte. Der 66-jährige Fahrer kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Pkw und am Zaun entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

