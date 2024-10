Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 4

Nordhausen (ots)

Die verlorene Ladung eines Lkw sorgte am Montagnachmittag im Landkreis Nordhausen für mehrstündige Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 4. Der Lkw-Fahrer befuhr kurz vor 15 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Sondershausen in Richtung Nordhausen. Im Bereich der Serpentinen, nach dem Abzweig in Richtung Hain, fielen die Stahlteile, die der Lkw geladen hatte, in den Straßengraben. Die Bundesstraße war zunächst nur halbseitig befahrbar und musste zwischenzeitlich aufgrund der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Kurz nach 20.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei befahrbar. Personen wurden nicht verletzt. An der Leitplanke und dem Auflieger entstand ein Sachschaden von etwa 12000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.

