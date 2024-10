LPI-NDH: Rauchentwicklung ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Kleinfurra (ots) - In der Nacht zu Montag drangen Unbekannte gewaltsam in einen Imbiss im Sandweg ein. Der oder die Täter entwendeten daraus ein Radio und Getränke im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Am Imbiss entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der oder die Täter konnten anschließend unerkannt fliehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0272269 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

