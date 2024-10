LPI-NDH: Einbrecher in Nebengebäude - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots) - Die verlorene Ladung eines Lkw sorgte am Montagnachmittag im Landkreis Nordhausen für mehrstündige Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 4. Der Lkw-Fahrer befuhr kurz vor 15 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Sondershausen in Richtung Nordhausen. Im Bereich der Serpentinen, nach dem Abzweig in Richtung Hain, fielen die Stahlteile, die der Lkw geladen hatte, in den Straßengraben. Die ...

mehr