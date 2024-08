POL-PPWP: Unbemerkt in die Tasche gegriffen

Kaiserslautern (ots) - In einem Bordell im Stadtgebiet ist am Montag ein Mann bewusstlos aufgefunden worden. Er wurde am Abend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet, dass der Senior eine Überdosis einer "Sex-Droge" konsumiert haben könnte. Der 81-Jährige ist zurzeit nicht vernehmungsfähig. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. |erf Kontaktdaten ...

