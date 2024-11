Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Frontaler Zusammenstoß im Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Auf der Werler Straße prallte ein Toyota-Fahrer am frühen Mittwochabend (20.11.2024) im Bereich einer abknickenden Vorfahrt frontal gegen einen Opel im Gegenverkehr. Der 52-Jährige aus Paderborn fuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Toyota Auris in Richtung Biemser Straße, als er in der Kurve in den Gegenverkehr geriet. Er sowie die 27-jährige Opel Agila-Fahrerin aus Bad Salzuflen erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide Verletzten in Krankenhäuser. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 12.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit.

