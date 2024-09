Polizei Bielefeld

POL-BI: Gütersloher Mercedes-Fahrer nach Unfallflucht gesucht - Pedelec-Fahrer verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- Nach einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen, 21.09.2024, mit einem verletzten Fahrrad-Fahrer, sucht die Polizei Bielefeld einen flüchtigen PKW-Fahrer sowie weitere Zeugen.

Ein 76-jähriger Bielefelder fuhr gegen 08:45 Uhr mit seinem Pedelec, in Begleitung eines 81-jährigen Radfahrers aus Bielefeld, auf der Paderborner Straße in Richtung Hansestraße. In Höhe der Auffahrt zur BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund beabsichtigte er, vor seinem Begleiter, den Kreuzungsbereich an der dortigen Ampel bei Grünlicht zu queren. Eine schwarze Sportlimousine bog von der Paderborner Straße nach rechts in die Auffahrt auf die BAB 2 in Richtung Dortmund ab und touchierte dabei den Vorderreifen des 76-Jährigen. Der Pedelec-Fahrer stürzte, während der PKW-Fahrer seine Fahrt weiter auf die Autobahn fortsetzte. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen beschrieben das flüchtige Fahrzeug als schwarze Mercedes Limousine mit Gütersloher Kennzeichen.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

