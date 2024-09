Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisster, 85-jähriger Mann, wohlbehalten angetroffen

Orl Bielefeld Der vermisste 85-jährige, an Demenz erkrankte Mann, wurde am Sonntagmorgen, 22.09.2024, nach intensiven Such- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizei Bielefeld, wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Öffentlichkeit, bei der Suche nach dem Mann. Es wird darum gebeten, das Foto und die personenbezogenen Daten des Mannes zu löschen.

