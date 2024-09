POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch (25.09.2024) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Hochzoller Straße. In der Zeit von 06.00 Uhr bis 17.45 Uhr beschädigte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller auf einem Parkplatz. Hierbei entstand, ersten Schätzungen zufolge, ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch (25.09.2024) kam es zu einer Sachbeschädigung in ...

mehr