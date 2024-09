POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am gestrigen Dienstagnachmittag (24.09.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel einer 54-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Wankelstraße. Gegen 15.45 Uhr ging die 54-Jährige in dem Supermarkt einkaufen. Als sie gegen 16.15 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie das fehlen ihres Geldbeutels. Dieser befand sich während dem Einkauf in dem am ...

