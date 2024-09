Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus Rucksack

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am gestrigen Dienstagnachmittag (24.09.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel einer 54-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Wankelstraße.

Gegen 15.45 Uhr ging die 54-Jährige in dem Supermarkt einkaufen. Als sie gegen 16.15 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie das fehlen ihres Geldbeutels. Dieser befand sich während dem Einkauf in dem am Einkaufswagen hängenden Rucksack.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den unbekannten Täter

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell