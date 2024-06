Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 02. Juni, gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen "Am Elzdamm" in Emmendingen den Fahrer eines E-Scooters.

Dieser fiel zuvor durch eine unsichere Fahrweise auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von rund 1,8 Promille.

Laut eigenen Angaben befand sich der Fahrer auf dem Weg zu einer Tankstelle um sich weiteren alkoholischen Nachschub zu besorgen.

Der Fahrer sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. Bei einem E-Scooter handelt es sich um ein Kraftfahrzeug und es gelten die gleichen Promillewerte wie bei einem Auto.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell