Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wahlprospekte aus der Hand gerissen

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstagvormittag kam es in der Bebraer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Abgeordneten der AfD und einer bislang unbekannten weiblichen Person. Der Abgeordnete war gerade dabei Flyer mit politischem Inhalt zu seiner Partei in die Briefkästen zu verteilen, als ihm gegen 10:25 Uhr die unbekannte Frau die Prospekte entriss und anschließend vor Ort zerriss. Die Dame verschwand fortfolgend in Richtung der Straße Zum Panoramablick. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht daher Zeugen der Tat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0199654/2024 entgegengenommen. (rak)

