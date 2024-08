Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener VW-Fahrer verursacht Unfall

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Ein 18-jähriger VW-Fahrer soll in der vergangenen Nacht, gegen 01.45 Uhr, die Straße Zur Liete rückwärts in Richtung Goethestraße gefahren sein. Er stieß mit einem Verkehrsschild zusammen. Es entstand Sachschaden am VW und am Schild. Personen wurden nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 18-Jährigen ergab einen Wert von 2,2 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell