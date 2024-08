Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: zweifacher Einbruch in Garage

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum vom 29.07.2024 bis zum 03.08.2024 brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage im Garagenkomplex Heinrich-Heine-Straße in Arnstadt ein. Aus dieser wurden vier schwarze Alufelgen mit neuen Sommerreifen und eine gebrauchte Einbauküche ohne Geräte entwendet. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von geschätzten 2000 Euro. Bereits zuvor kam es in der Nachbargarage zu einem Einbruch, wobei nichts entwendet wurde. Da die Täter zum Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug benutzt haben müssen, werden Zeugen gesucht, welche in diesem Zusammenhang Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter Bezugs-Nummer 0199887 zu melden. (BK)

