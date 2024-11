Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher flüchten mit Beute.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (20.11.2024) zwischen 14.40 und 20 Uhr verschafften sich Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Uhlandstraße. Mit ihrer Beute, bestehend aus Bargeld und einem Smartphone, flüchteten sie. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann und zur angegebenen Zeit verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche in der Uhlandstraße wahrgenommen hat, wendet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

