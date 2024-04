Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zeugen gesucht - Zwei Autos in Löcknitz gestohlen

Löcknitz (ots)

Vom 17.04.2024 auf den 18.04.2024 wurden in Löcknitz ein Pkw Audi Q5 sowie ein Pkw Renault Megane entwendet.

Gegen 05:30 meldete eine Hinweisgeberin den Diebstahl eines Pkw Renault, der vom gestrigen auf den heutigen Tag durch unbekannte Täter entwendet worden sein soll. Die Hinweisgeberin teilte mit, dass sie den Pkw am 17.04.2024 gegen 17:30 Uhr in der Straße Am See in Löcknitz abstellte und am nächsten Morgen gegen 05:30 Uhr bemerkte, dass sich der Pkw nicht mehr am Abstellort befindet. Vor Ort konnten Glasscherben sichergestellt werden. Möglicherweise stehen diese im Zusammenhang mit dem Diebstahl. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Pkw Renault Megane ohne besondere Auffälligkeiten. Der Stehlschaden liegt bei ca. 15.000 Euro.

Unmittelbar nach der ersten Meldung, teilte ein Hinweisgeber gegen 08:30 den Diebstahl eines Pkw Audi in Löcknitz fernmündlich mit. In diesem Fall handelt es sich um einen schwarzen Pkw Audi Q5 älteren Baujahrs. Vor Ort gab eine weitere Hinweisgeberin an, dass der entwendete Pkw am 17.04.2024 gegen 14:30 Uhr in der Straße der Republik abgestellt wurde. Am heutigen Morgen, gegen 08:30 Uhr, stellte die Hinweisgeberin fest, dass der Pkw durch Unbekannte entwendet wurde. Der Stehlschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls. Es wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Pasewalk unter 03973 220-224, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell