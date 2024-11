Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebin im Einkaufsmarkt

Greiz (ots)

Greiz. Am 13.11.2024 gegen 16:45 Uhr versuchte eine 21-jährige Ukrainerin Lebensmittel im Wert von 182 Euro in einem Einkaufsmarkt am Neustadtring in Greiz zu stehlen. Dazu versteckte sie die Waren in ihrem mitgeführten Kinderwagen und in einem Rucksack und versuchte im Anschluss den Laden zu verlassen. Beim Passieren des Kassenbereichs, löste der Alarm aus, so dass die junge Frau aufgehalten werden konnte. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahl. (BF)

