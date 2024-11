Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Altenburg (ots)

Am 12.11.2024 kam es gegen 09:50 Uhr in einem Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Zu diesem Zeitpunkt war ein Dieb durch einen aufmerksamen Ladendetektiv gestellt worden. Der ertappte Tatverdächtige schlug jedoch auf den Detektiv ein und flüchtete. Auf seiner Flucht rannte er vor dem Markt eine unbeteiligte 88-jährige Passantin um, welche dadurch stürzte und mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dank Hinweisen von Zeugen konnten Polizeibeamte den flüchtigen Täter verfolgen und gegen 10:25 Uhr in Altenburg Süd-Ost versteckt in einem Gebüsch festnehmen. Bei dem aus Polen stammenden 31-jährigen Täter sowie in seinem Fahrzeug konnte Diebesgut in Form von Bekleidung und Drogerieartikeln aufgefunden sowie sichergestellt werden. Er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei und wird am heutigen 13.11.2024 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gera beim Amtsgericht vorgeführt.

