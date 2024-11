Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gescheiterter Führerscheinumtausch

Gera (ots)

Am Dienstagmorgen rief ein Führerscheinumtausch die Beamten des Inspektionsdienstes Gera auf den Plan. Ein 35-Jähriger Greizer versuchte seinen italienischen Führerschein in der Führerscheinstelle in Gera gegen eine deutsche Fahrerlaubnis umzutauschen. Dem Mitarbeiter der Behörde fiel mit seinem geschulten Blick sofort auf, dass das Dokument gefälscht war. Eine Überprüfung ergab außerdem, dass gegen den Herren ein Fahrerlaubnisentzug vorlag. Die Polizisten konnten die Person antreffen und das Dokument in Augenschein nehmen sowie beschlagnahmen. Der Mann war sich keiner Schuld bewusst, da er den Führerschein von einer angeblich seriösen Internetseite erworben hatte. Ohne neuen Führerschein, aber mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung, musste der Greizer die Heimreise antreten. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell