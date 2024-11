Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolgreiche Wohnungsdurchsuchung

Altenburg (ots)

Schmölln: Im Zuge einer per Gerichtsbeschluss bestätigten Durchsuchung bei einem 38-jährigen Mann aus Schmölln rückten am frühen Morgen des 07.11.2024 mehre Polizeistreifen zu dessen Wohnung aus. In der Wohnung des 38-Jährigen trafen die Beamten sowohl ihn als auch eine 22 Jahre alte Frau an. Bei der durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten diverse Drogen sowie Bargeld und beschlagnahmten diese. Unter anderem fanden die Einsatzkräfte Crystal, Kokain, Marihuana, Cannabispflanzen / Cannabissamen, Amphetamin sowie Ecstasy-Tabletten auf. Beide Personen wurden daraufhin festgenommen. Bei der anschließenden Haftvorführung beider Personen wurde gegen den 38-Jährigen Haftbefehl erlassen, sodass er in eine JVA überstellt wurde. Die 22-jährige Frau wurde nach Beendigung der Haftvorführung aus den Maßnahmen entlassen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell