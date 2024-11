Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: BAB1, Moseltalbrücke, Verkehrsunfall mit Flucht

Trier (ots)

Am Dienstag den 05.11.2024, kam es gegen 06:13 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Moseltalbrücke der BAB 1. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Koblenz und kollidierte auf der Moseltalbrücke mit den rechtsseitig aufgestellten Warnbarken. Durch den Unfall wurden Trümmerteile auf die Fahrbahn befördert. Durch den nachfolgenden Verkehr wurden diese überfahren und an vier Fahrzeugen entstand Sachschaden in Form von jeweils einem beschädigten Reifen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell