BPOL-BadBentheim: Duo versuchte Drogen über die Grenze zu schmuggeln / Rauschgift im Wert von rund 158.000 Euro beschlagnahmt

Rauschgift im Wert von rund 158.000 Euro beschlagnahmt

Bad Bentheim

Beamte der Bundespolizei haben am letzten Donnerstag mutmaßliche Drogenschmuggler festgenommen. Das Duo hatte Crystal Meth für rund 158.000 Euro im Auto.

Der 36-jährige Fahrer und sein 33-jahre alter Begleiter waren mit dem PKW aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten das Auto gegen 12:30 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 kontrolliert.

Bei Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten dann zwei Plastikboxen mit kristalliner Substanz in dem Auto. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um rund 2,3 Kilogramm Crystal Meth.

Die beschlagnahmten Drogen hätten auf dem Schwarzmarkt einen Straßenverkaufswert von etwa 158.000 Euro.

Der 36-jährige slowakische Fahrer und sein 33-jähriger slowakischer Begleiter wurden daraufhin wegen der illegalen Einfuhr einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel vorläufig festgenommen.

Die mutmaßlichen Drogenschmuggler wurden letzten Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einer Haftrichterin beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Diese erließ Haftbefehle gegen beide Männer. Sie wurden der nächsten Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

