Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zwei Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Pedelecs entwendeten bislang unbekannte Täter am Dienstag (23.07.2024) zwischen 22:30 Uhr und 23:45 Uhr im Bereich der Eugenstraße in Eltingen. Die beiden Pededelecs der Marke "Scott", eines vom Typ "Sub Sport eRide Lady" in der Farbe Dunkelgrau und das andere vom Typ "Sub Tour eRide Men" in der Farbe Blau, standen auf einer Terrasse eines Wohnhauses abgestellt. Mutmaßlich stiegen die unbekannten Täter über den Gartenzaun des Grundstücks und entwendeten so die beiden Zweiräder im Gesamtwert von rund 6.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell