POL-E: Essen: 87-Jähriger stürzt am Bussteig und verletzt sich schwer - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45257 E.-Kupferdreh: Am Samstagmittag (3.August) beabsichtigte ein 87-jähriger Essener am Busbahnhof Essen-Kupferdreh in einen Bus zu steigen. Er wurde vermutlich versehentlich angerempelt und stürzte. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Essener hielt sich am Samstag zwischen 13 und 14 Uhr am Busbahnhof auf und wartete an einem dortigen Bussteig auf einen Linienbus. Als aus dem eingefahrenen Bus zunächst einige Fahrgäste ausstiegen, wartete er außerhalb des Busses und beabsichtigte anschließend in den Bus einzusteigen.

Beim Aussteigen rempelte ihn ein Fahrgast versehentlich an, wodurch der 87-Jährige infolge dessen stürzte und sich schwer verletzte. Möglichenfalls bekam der Fahrgast das Geschehen im Nachgang nicht mit. Der Essener wurde vor Ort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr bei dem 87-Jährigen.

Die Polizei erhielt im Nachgang Kenntnis über den folgenschweren Sturz des Mannes, als dieser schon im Krankenhaus zur weiteren Behandlung lag. Der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats sucht Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben. Der 87-Jährige kann auf Grund seines Gesundheitszustandes bislang nicht ausreichend befragt werden. Daher ist die Polizei Essen auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, um den Sturz des Mannes nachvollziehen zu können.

Bisher ist völlig unklar, um welche Buslinie es sich am Samstagmittag gehandelt hat. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben und insbesondere den Busfahrer, sich unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden./ViV

