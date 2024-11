Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verdacht eines Tötungsdeliktes - Kripo ermittelt

Trier (ots)

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt derzeit wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes zum Nachteil einer 68-jährigen Triererin.

Am späten Montagnachmittag, dem 4. November, fand ein Angehöriger die verstorbene 68-Jährige in ihrer Wohnung in der Trierer Blücherstraße und verständigte die Polizei. Im Rahmen der ersten Ermittlungen zur Todesursache ergaben sich Verdachtsmomente für ein Fremdverschulden. Die mittlerweile erfolgte rechtsmedizinische Obduktion bestätigte diesen Verdacht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell