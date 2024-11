Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Greiz (ots)

Greiz. Am 11.11.2024 gegen 12:00 Uhr versuchte ein 24-jähriger Ukrainer in einem Supermarkt in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Greiz Lebensmittel zu stehlen. Er packte die Ware in seine Tasche und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Die Tat blieb jedoch nicht unbemerkt - auch wenn der junge Mann ein Mitarbeitershirt des Supermarktes trug. Auf das Verhalten angesprochen, versuchte der Dieb zu flüchten und wehrte sich gegen das Festhalten. Dem Mitarbeiter gelang es dennoch, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei dem aggressiven Verhalten wurde der Mitarbeiter leicht verletzt, sodass gegen den 24-Jährigen wegen räuberischem Diebstahl ermittelt wird. (BF)

