BPOLD-B: Bundespolizei sucht Zeugen nach gewalttätigem Übergriff

Brandenburg - Barnim (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg und der Bundespolizei nahmen am Montagabend einen Mann am Bahnhof Bernau vorläufig fest, nachdem dieser in einer S-Bahn mehrere Fahrgäste mit einer zerbrochenen Glasflasche bedroht hatte. Gegen 22:40 Uhr soll ein Mann in einer S-Bahn ohne ersichtlichen Grund eine Glasflasche zerbrochen und damit Stichbewegungen in Richtung eines anderen Fahrgastes ...

