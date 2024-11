Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tankbetrug und beschädigte Zapfsäule

Gera (ots)

Am frühen Dienstagabend meldete sich eine Mitarbeiterin einer Tankstelle aus Gera beim zuständigen Inspektionsdienst und teilte einen Tankbetrug mit. Die Beamten begaben sich zum Ort des Geschehens und staunten nicht schlecht. Der Tankbetrüger hatte nicht nur Kraftstoff im Wert von 80 Euro entwendet, sondern ließ den Zapfhahn auch noch in seinem Pkw stecken, sodass dieser bei der Flucht abriss und ein Schaden von 500 Euro entstand. Glücklicherweise konnte die junge Dame sich das Kennzeichen merken und den Täter erkennen. Der 71-Jährige Geraer konnte samt seinem Pkw von den Polizisten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er muss sich nun wegen Tankbetruges sowie Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. (PS)

