Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw-Fahrerin bremst wegen Radfahrer, anderer Pkw fährt auf

Brakel (ots)

33034 Brakel, OT Riesel, K50

Samstag 22.06.2024, 20:25 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem KIA die K50 in Richtung Istrup. Aufgrund mehrerer Radfahrer auf ihrer Fahrspur bremste diese ab. Die hinter ihr fahrende 54-jährige fuhr mit ihrem VW auf. Dabei verletzte sich die 25-jährige. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie ambulant behandelt wurde. An beiden Pkw entstand Sachschaden, sie blieben aber fahrbereit. Ar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell