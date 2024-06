Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen zu Unfall auf Weserbrücke gesucht

Höxter (ots)

Zu einem kleinen Unfall in Verbindung mit möglichen weiteren Delikten bittet die Polizei Höxter um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats hat am Samstag, 1. Juni, im Laufe des Vormittags ein Auto auf der Weserbrücke Höxter die Beton-Einfassungen am Fahrbahnrand gestreift und dabei auch Verkehrszeichen beschädigt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es sich bei dem Verursacher-Fahrzeug um einen schwarzen Renault Twingo mit HOL-Kennzeichen gehandelt haben. Das Fahrzeug wurde am Radkasten vorne rechts sowie an Reifen und Felge vorne rechts beschädigt. Der Halter ist der Polizei bekannt.

Zur Klärung weiterer Details hofft die Polizei in Höxter darauf, dass Passanten den Unfall an jenem Samstag beobachtet haben und Angaben zu Uhrzeit und Ablauf geben können. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch eine Tragetasche, die im Laufe des Tages an das Brückengeländer gehängt wurde. Hinweise bitte an die Polizei unter 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell