Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Umgefahrenes Verkehrsschild landet auf parkendem Auto

Warburg (ots)

Nach einer unglücklichen Kettenreaktion, bei der in Warburg-Bonenburg ein parkendes Auto beschädigt wurde, hat die Polizei Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise.

Ereignet hat sich der Unfall am Montag, 17. Juni, innerhalb von Bonenburg auf der Borlinghauser Straße. Hier stehen aktuell Parkverbotszeichen an den Fahrbahnrändern. Nach ersten Erkenntnissen muss gegen 15.30 Uhr vermutlich ein Lkw eines dieser Verkehrszeichen gestreift haben. Dabei wurde das Schild von dem Haltmasten abgerissen und prallte auf die Motorhaube eines Autos, das in einer Einfahrt zwischen zwei Wohnhäusern abgestellt war.

Das parkende Auto wurde dabei beschädigt, das Schild samt Masten ebenfalls. Das Verkehrskommissariat der Polizei geht davon aus, dass an dieser Enngstelle ein vorbeifahrender Lkw in Fahrtrichtung Borlinghausen einem entgegenkommenden Lastwagen ausweichen musste und dadurch das Schild einige Meter mitgeschleift hat.

Der Verursacher hat danach seine Fahrt unerkannt fortgesetzt. Gesucht werden nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall oder dem gesuchten Lkw machen können. Hinweise bitte an Telefon 05271/962-0.

