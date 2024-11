Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kaninchen entwendet

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. In der Nacht vom 11.11.2024 zum 12.11.2024 schnitt ein unbekannter Täter den Käfig eines Kaninchenstalls im Tiergehege in der Waldhausstraße, Greiz, auf. In dem Käfig befand sich ein Kaninchen, welches durch den Täter entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Greiz unter der Bezugsnummer 0293103/2024 entgegen. (BF)

