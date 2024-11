Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Festnahme nach Einbruch in mehrere Wohnungen

Gera (ots)

Am Nachmittag des 12.11.2024 kam es in Gera zu Einbrüchen in mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Plauenschen Straße. Als der Wohnungsinhaber seine Wohnungstür öffnete, stand der 27 jährige Täter ihm gegenüber. Dieser wollte die Sachen des Mitteilers gerade heraustragen. Als die Beamten eintrafen, konnte festgesetllt werden, dass in mehrere Wohnungen im Objekt eingebrochen wurde. Der Täter wurde durch die Beamten vorläufig festgenommen. Bei der Haftvorführung am 13.11.2024 wurde die Untersuchungshaft für ihn angeordnet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell