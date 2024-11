Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. LKW kippt um und verliert Ladung - Zeugen und Traktor-Fahrer gesucht.

Lippe (ots)

Auf der Sylbacher Straße kam es am Mittwochmorgen (20.11.2024) gegen 9.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein LKW auf der Seite landete und einen Großteil seiner geladenen Erde auf der Fahrbahn verlor. Der 63-jährige Fahrer aus Bielefeld fuhr mit seinem LKW in Richtung Liemer Straße, als ihm nach ersten Erkenntnissen ein Traktor entgegenkam, so dass er auswich. Der LKW-Fahrer geriet auf den Grünstreifen, kam von der Fahrbahn ab und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Dabei kollidierte er mit zwei Leitpfosten. Der 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Am LKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro; er war nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergung des Fahrzeugs und die Beseitigung der verlorenen Erde von der Fahrbahn blieb die Sylbacher Straße bis etwa 15.30 Uhr gesperrt.

Inwiefern der Traktor zu dem Unfall beigetragen hat oder der Fahrzeugführer des Traktors den Unfall des LKW mitbekommen hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090. Auch der Traktor-Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell