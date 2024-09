Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - 56-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Nagold (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen ist in Nagold ein 56-Jähriger schwer verletzt worden.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge, befand sich der 56-Jährige gegen 09:30 Uhr als Fahrer eines E-Rollers in einem Kreisverkehr in der Freudenstädter Straße in stadteinwärtige Richtung. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah eine 82-jährige Peugeotfahrerin den Rollerfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der 56-jährige Rollerlenker kam hierbei zu Fall und musste schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3000 Euro belaufen.

Silas Lindörfer, Pressestelle

