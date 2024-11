POL-LIP: Kreis Lippe. Warnung vor falschen Bankmitarbeitern: TAN telefonisch nicht weitergeben.

Lippe (ots) - In der Bauernkampstraße flüchtete am Mittwochabend (20.11.2024) ein unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gebäude der Feuerwehr massiv beschädigt wurde. Das Fahrzeug war in Richtung Feldrom unterwegs, als der Fahrer zwischen 20 und 21.30 Uhr augenscheinlich in einer ...

mehr