POL-UL: (UL) Ulm - Unfallbeteiligter fährt weiter

Am Montag stürzte ein Rollerfahrer in Ulm und erlitt leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 12.18 Uhr war ein Autofahrer auf dem Berliner Ring unterwegs. Er ordnete sich auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Mähringen ein. An der Einmündung zur K9912 in Richtung Mähringen bog er rechts ab. Dabei übersah er wohl einen 59-jährigen Rollerfahrer. Der kam von links und hatte Vorfahrt. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Rollerfahrer stark abbremsen. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte. Zum Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht.

Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei bittet sie um Zeugenhinweise. Möglicherweise fuhr der Autofahrer weiter, da er den Unfall nicht bemerkte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben.

