Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Feuerwerksrakete führt zu Brand

Ludwigsburg (ots)

Etwa 300 Quadratmeter eines abgeernteten Feldes gingen am Sonntag (21.07.2024) gegen 15.20 Uhr in Horrheim in Flammen auf. Ursächlich dürfte eine Feuerwerksrakete gewesen sein. Das Feld befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Sportplatz. Bevor das Feuer bemerkt worden war, soll der für eine Feuerwerksrakete typische Knall hörbar gewesen sein. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig bekämpfen. Anschließend fanden die Einsatzkräfte im Bereich der vermuteten Brandausbruchsstelle mitten im Feld die Überreste einer Rakete auf. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell