POL-UL: (UL) Ehingen - Wild kreuzt

Sachschaden entstand am Montagmorgen bei einem Unfall bei Ehingen.

Ulm (ots)

Um 7.15 Uhr war eine 52-Jährige mit ihrem VW auf der K7352 von Sontheim in Richtung Volkersheim unterwegs. Ein Reh querte die Straße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Wildtier. Das verendete an der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der zuständige Jagdpächter kümmerte sich um die Entsorgung des Tiers. Die Polizei informiert: Je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto. Bei Zusammenstößen mit schwerem Wild entstehen meist hohe Sachschäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken. Die Polizei rät, besonders bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel zu rechnen.

