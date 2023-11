Polizei Münster

POL-MS: Demonstration in Münster weitestgehend friedlich beendet

Münster (ots)

Nach einer pro-palästinensischen Demonstration in der Innenstadt Münsters am Samstagnachmittag (04.11., 14:30 Uhr) zieht die Polizei Münster Bilanz. An der Versammlung nahmen in der Spitze circa 400 Personen teil. Sie verlief weitestgehend friedlich.

Während der Abschlusskundgebung in der Stubengasse identifizierten Polizeikräfte zwei Personen, die israelfeindliche Parolen mit strafrechtlicher Relevanz skandierten. Als die Einsatzkräfte diese zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nahmen, leisteten zwei weitere Personen Widerstand. Auch sie wurden in Gewahrsam genommen. Gegen alle vier Personen wurden Strafanzeigen gefertigt.

Platzverweise sprachen Polizistinnen und Polizisten gegen sieben Teilnehmende des Aufzugs aus, weil diese israelfeindliche Plakate mit sich führten. Bereits im Vorfeld der Versammlung waren drei weitere Personen mit Platzverweisen von der Versammlung ausgeschlossen worden, weil sie Flugblätter verteilt hatten, deren Inhalt den Verdacht der Volksverhetzung erfüllte. Die Polizeikräfte stellten die Identitäten aller zehn Personen fest. Auch sie erwarten Strafanzeigen.

Der überwiegende Teil der Demonstrierenden nahm das Recht auf Versammlung und freie Meinungsäußerung friedlich wahr.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell