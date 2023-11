POL-MS: Vermisste zurück - 76-jährige Münsteranerin wohlbehalten angetroffen

Münster / Coesfeld (ots) - Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 20.10.2023: "POL-MS: Zwei Auto-Brände und vier Kfz-Aufbrüche in Amelsbüren - Zeugen gesucht" und vom 27.10.2023: "Haftbefehl nach Brandstiftungen an Fahrzeugen in Münster-Amelsbüren" und Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Coesfeld vom ...

mehr