Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Fahrbahnbreite nicht richtig eingeschätzt

Am Samstag kollidierte ein 24-Jähriger in Sontheim mit einem geparkten Nissan.

Ulm (ots)

Um 12.10 Uhr war der 24-Jährige mit seinem Ford in der Schillerstraße in Richtung Brenzer Straße unterwegs. Er fuhr mit seinem Pkw zu weit rechts und streifte einen Nissan. Der parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf insgesamt 9.000 Euro.

