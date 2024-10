Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Mutmaßliche Einbrecher in Untersuchungshaft

/ Die Polizei nahm am Mittwoch (09.10.2024) in Ebersbach zwei Verdächtige nach einem Einbruch fest.

Die Eigentümerin wurde durch einem Alarm gegen 0.30 Uhr auf einen mutmaßlichen Einbruch in eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Streifen aus. Schnell war klar, dass tatsächlich ein Einbruch stattgefunden hatte. Die vier mutmaßlichen Täter flüchteten zu Fuß beim Erkennen der Polizei. Bei der Fahndung nach den Tätern war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Ein Beamter gab bei der Verfolgung eines Verdächtigen einen Signalschuss ab.

Der Polizei gelang es, zwei Männer im Alter von 28 und 26 Jahren vorläufig festzunehmen. Beide wurden zur Durchführung weiterer Maßnahmen zu Dienststellen verbracht.

Den ersten Erkenntnissen zufolge hatten es die mutmaßlichen Täter bei dem Einbruch insbesondere auf Tabakwaren abgesehen. Die hatten sie bereits am Tatort in mehreren Taschen verpackt.

Die beiden polizeibekannten Männer mit georgischer Staatsbürgerschaft und ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden am Mittwoch dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Göppingen vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehle. Der 26-Jährige sowie der 28-Jährige befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten. Zum Tatvorwurf des Bandendiebstahls machten sie bislang keine Angaben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei Göppingen dauern an. Die Ermittler bitten dabei um weitere Zeugenhinweise unter Tel. 0731/1880. Einer der beiden geflüchteten Täter soll etwa 25 Jahre alt, 180 cm groß und von sportlicher Statur sein. Er trug eine dunkle Oberbekleidung, einen Hoodie sowie helle Turnschuhe. Die beiden Unbekannten sollen zu Fuß in Richtung Filswiesenstraße geflüchtet sein.

