Am Wochenende hatten es Einbrecher auf Wohnhäuser im Göppinger Stadtgebiet abgesehen.

Am Sonntagmittag bemerkte ein Hausbewohner in der Öchslinstraße, dass Einbrecher versuchten mit Gewalt ein Fenster zu öffnen. Offenbar waren die Einbrecher zwischen Freitag 21 Uhr und Sonntag 16 Uhr zu Gange. Entsprechende Hebelspuren fand die Polizei an einem Holzfenster im Erdgeschoss. Die Täter scheiterten vermutlich am Fenster oder wurden gestört.

Auch in der Schottstraße hatten es Einbrecher am Wochenende auf ein Wohngebäude abgesehen. Sie hebelten die Terrassentür auf. Ob sie anschließend das Gebäude betraten und ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei Göppingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise nimmt sie unter der Tel. 07161/63-0 entgegen. Sie schätzt den Schaden an beiden Gebäuden auf mehrere hundert Euro.

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

