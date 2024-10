Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unter Drogen und ohne Versicherung

In der Nacht auf Sonntag zog die Polizei in Heidenheim einen Rollerfahrer aus dem Verkehr.

Kurz nach 1.15 Uhr stellten Beamte der Polizei Heidenheim den 34-Jährigen im Martin-Luther-Weg fest. Der Mann war mit seinem Roller unterwegs und versuchte beim Erkennen der Streife zu flüchten. Als er mit seiner Yamaha in ein Feld fuhr stürzte er in der nassen Wiese. Er hatte Glück und blieb unverletzt. Bei der anschließenden Kontrolle räumte er wohl sofort ein, keinen Führerschein zu besitzen. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Mann unter Drogen stand. Deshalb musste er zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass an dem Roller falsche Kennzeichen montiert waren und kein Versicherungsschutz bestand. Deshalb erwarten den Fahrer auch Anzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs sowie einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

