POL-UL: (HDH) Hohenmemmingen - Gebäudebrand - Bei einem Gebäudebrand in der Nacht auf Sonntag zog sich eine 64-jährige Bewohnerin schwere Verletzungen zu.

Gegen 23:50 Uhr brach das Feuer im Obergeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes in der Läutestraße aus. Die Feuerwehren aus Giengen sowie den umliegenden Gemeinden waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine 64-jährige Bewohnerin wurde mit schweren Verletzungen aus dem Gebäude gerettet. Sie kam mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro.

