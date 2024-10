Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Vorfahrt missachtet

Vier Verletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr wollte ein 89-jähriger VW-Fahrer der von Adelberg kam, nach links in die B297, Richtung Birenbach abbiegen. Hierbei übersah er an der Stoppstelle einen Ford, der aus Richtung Birenbach kommend in Richtung Rechberghausen unterwegs war. Die 23-jährige Fahrerin des Ford versuchte zwar noch auszuweichen, konnte den Unfall aber nicht vermeiden. Der VW prallte in die rechte Fahrzeugseite des Ford, welcher ins Schleudern geriet und 25 Meter weiter, rechts in einer Wiese zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurden der Unfallverursacher und die 23-jährige Ford-Fahrerin, sowie die beiden 47- und 8-jährigen Beifahrerinnen im Ford leicht verletzt. Die vier Verletzten wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei waren 2 Notärzte, 5 Rettungswägen und die Feuerwehren Birenbach, Göppingen und Rechberghausen mit 8 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften an der Unfallstelle.

